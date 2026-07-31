قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور فضائية تكشف الأضرار في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني
أزمة هجرة تضرب سبتة.. أكثر من 1500 مهاجر يعبرون من المغرب خلال أسبوع
غدا صرف معاشات شهر أغسطس 2026
فايننشال تايمز: ترامب ناقش تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
دعاء سيد الاستغفار.. أعظم صيغة لطلب المغفرة أوصى بها النبي
245 ألف طن عبر خط الرورو بميناء دمياط.. وخطة لتحويله إلى بوابة إقليمية لتجارة الترانزيت
اتفاق مرتقب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. تخزين السلاح مقابل الانسحاب ووقف الاغتيالات
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين بيرو والبرازيل
جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. اطلع عليها الآن
دمياط للحاويات تواصل الإنجازات.. وتستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت
ارتفاع نسبة الرطوبة وطقس حار رطب.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة بمحافظات مصر
مسؤول أمريكي: إيران حاولت إفشال اتفاق غزة.. وترامب يصاب بخيبة أمل إذا رفضته إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مطار سفنكس يجذب المستثمرين.. وزيادة الإقبال 35% بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

مطار سفنكس
مطار سفنكس
محمد البدوي

أكد اللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو التنفيذي المنتدب، أن مطار سفنكس يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لاستقبال المزيد من شركات الطيران والرحلات الدولية، مشيرًا إلى أن المطار يشهد نموًا ملحوظًا في حركة التشغيل والإقبال من المسافرين، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجهة مفضلة للعديد من شركات الطيران

وأوضح النشار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مطار سفنكس أصبح وجهة مفضلة للعديد من شركات الطيران، لافتًا إلى وجود طلبات جديدة لتشغيل رحلات يتم اعتمادها تباعًا، في ظل تزايد اهتمام الشركات بالمطار، بعد أن أثبت قدرته على تلبية احتياجات الركاب وتوفير الوقت، خاصة لسكان مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير أسهم بشكل مباشر في زيادة حركة السفر عبر مطار سفنكس، حيث ارتفع الإقبال على المطار بنسبة تراوحت بين 30 و35%، موضحًا أن شركات سياحية بدأت بالفعل في تنظيم رحلات خلال الموسم الصيفي الحالي، مع الاستعداد لتوسيع التشغيل خلال الموسم الشتوي.

برامج «سياحة اليوم الواحد»

وأضاف أن المطار يستقبل رحلات سياحية ضمن برامج «سياحة اليوم الواحد»، حيث يصل الزوار من مدن مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح إلى مطار سفنكس، ثم يتوجهون لزيارة المتحف المصري الكبير قبل العودة في اليوم نفسه، وهو ما يعزز من تنشيط الحركة السياحية ويدعم الاقتصاد الوطني.

الترويج للمطارات المصرية

وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات أن الترويج للمطارات المصرية يتم من خلال المشاركة في كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في الطيران، ومنها معارض «إياتا» و«إيكاو»، موضحًا أن جهود الترويج لا تقتصر على مطار سفنكس فقط، وإنما تشمل جميع المطارات المصرية البالغ عددها 23 مطارًا.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، إلى جانب الاستفادة من حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، بما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الرحلات والسائحين.

عوامل جذب الاستثمارات

واختتم النشار تصريحاته بالتأكيد على أن وجود مطار يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، إذ يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قرب مطار سفنكس من المتحف المصري الكبير، والذي لا يستغرق الوصول إليه سوى نحو 35 دقيقة، يمنحه ميزة تنافسية كبيرة ويعزز فرص إقامة مشروعات استثمارية ولوجستية في المنطقة المحيطة.

حركة السفر مطار سفنكس افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ضحايا "فبركة" نتيجة الثانوية العامة 2026: مجاميعنا اتغيرت.. والتعليم:حذرنا الطلاب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: العثور على حطام "مسيرة" بحادث ميناء دمياط.. وسيكون هناك رد فعل للدولة المصرية

تنسيق الجامعات 2026

89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد