مطار سفنكس يجذب المستثمرين.. وزيادة الإقبال 35% بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد اللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو التنفيذي المنتدب، أن مطار سفنكس يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لاستقبال المزيد من شركات الطيران والرحلات الدولية، مشيرًا إلى أن المطار يشهد نموًا ملحوظًا في حركة التشغيل والإقبال من المسافرين، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجهة مفضلة للعديد من شركات الطيران

وأوضح النشار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مطار سفنكس أصبح وجهة مفضلة للعديد من شركات الطيران، لافتًا إلى وجود طلبات جديدة لتشغيل رحلات يتم اعتمادها تباعًا، في ظل تزايد اهتمام الشركات بالمطار، بعد أن أثبت قدرته على تلبية احتياجات الركاب وتوفير الوقت، خاصة لسكان مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير أسهم بشكل مباشر في زيادة حركة السفر عبر مطار سفنكس، حيث ارتفع الإقبال على المطار بنسبة تراوحت بين 30 و35%، موضحًا أن شركات سياحية بدأت بالفعل في تنظيم رحلات خلال الموسم الصيفي الحالي، مع الاستعداد لتوسيع التشغيل خلال الموسم الشتوي.

برامج «سياحة اليوم الواحد»

وأضاف أن المطار يستقبل رحلات سياحية ضمن برامج «سياحة اليوم الواحد»، حيث يصل الزوار من مدن مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح إلى مطار سفنكس، ثم يتوجهون لزيارة المتحف المصري الكبير قبل العودة في اليوم نفسه، وهو ما يعزز من تنشيط الحركة السياحية ويدعم الاقتصاد الوطني.

الترويج للمطارات المصرية

وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات أن الترويج للمطارات المصرية يتم من خلال المشاركة في كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في الطيران، ومنها معارض «إياتا» و«إيكاو»، موضحًا أن جهود الترويج لا تقتصر على مطار سفنكس فقط، وإنما تشمل جميع المطارات المصرية البالغ عددها 23 مطارًا.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، إلى جانب الاستفادة من حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، بما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الرحلات والسائحين.

عوامل جذب الاستثمارات

واختتم النشار تصريحاته بالتأكيد على أن وجود مطار يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، إذ يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قرب مطار سفنكس من المتحف المصري الكبير، والذي لا يستغرق الوصول إليه سوى نحو 35 دقيقة، يمنحه ميزة تنافسية كبيرة ويعزز فرص إقامة مشروعات استثمارية ولوجستية في المنطقة المحيطة.