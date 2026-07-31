أمسية عاطفية لـ مدحت صالح مع عمرو سليم بالإسكندرية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فى تنفيذ رسالتها الهادفة إلى نشر الفنون الجادة وإعادة صياغة الوجدان الجمعى من خلال المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء خلال شهرى يوليو وأغسطس والذى يقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث شهدت الفعاليات حفلين متوازيين بالقاهرة والأسكندرية .

حفل المسرح المكشوف

على المسرح المكشوف قدم فريق سويت ساوند بقيادة عازف الفيولينة المخضرم الدكتور منير نصر الدين بمشاركة المطربين جودى، تانيا، علاء فراج انطباعات فنية عالمية تمثلت فى نماذج من المؤلفات الغنائية والموسيقية الغربية والتى تنوعت بين الشاعرية الرومانسية والسريعة الحيوية، ومع براعة الفريق وحماس قائدها ارتسمت لوحة فنية ضمت هاللو، طيران، أحبك، كل ما أملك، مأساة، أحب الحب، ميدلى لفريق بونى إم، سأنجو وغيرها .

أوبرا الإسكندرية

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" استقبل جمهور مدينة الثغر المطرب مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته فى أمسية حالمة فاضت بالعواطف، وبصوته الذى يحمل دفء الذكريات وقوة الحضور، أشعل الحنين بمجموعة من أعماله الخاصة كان منها زى ما هى، اوصفوا، وعدى، حبيبى ياعاشق، كوكب تانى، المليونيرات، ابن مصر وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات كبار نجوم الطرب التى تجملت بلمسات عمرو سليم على الكى بورد ومنحتها مذاقا مميزاً مع الحفاظ على طابعها الفريد .

جاء الحفل كأحد فعاليات برنامج صيف الاوبرا 2026 الذى يضم مجموعة متنوعة من العروض تعكس قدرة الفنون على تعزيز التواصل الإنسانى من خلال الإبداع باعتباره لغة عالمية تضم الكثير من المبادئ النبيلة وقيم الجمال .