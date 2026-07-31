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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية مجانية تقدم 3989 خدمة علاجية لأهالي كوم أبو خلاد ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

واصلت مديرية الصحة ببني سويف تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة المواطنين بالمناطق النائية، في إطار تنفيذ سياسة وزارة الصحة والسكان الهادفة إلى إيصال الخدمات الطبية المجانية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر يومي 29 و30 يوليو 2026، بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية الذي ضم الدكتور ياسر خيري  منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي.

وضمت القافلة 8 عيادات طبية في 7 تخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1353 مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت خدمات القافلة إجراء 66 تحليل دم، و234 تحليل طفيليات، وإجراء 15 أشعة عادية، و140 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل 3 حالات لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة،

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر لـ250 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين 3989 خدمة متنوعة، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة.
 

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