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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث كبير في واجهة مستخدم Windows 11

Windows 11
Windows 11
احمد الشريف

أطلقت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) تحديثاً برمجياً جديداً بداخل نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11)، استهدفت فيه إجراء تغييرات شاملة على واجهة المستخدم عبر الاستغناء عن البرمجيات والأكواد القديمة المعتمدة لسنوات، وإعادة بناء الواجهات بالاعتماد على حزمة التطوير الحديثة "وين يو آي" (WinUI).

تفاصيل استبدال الواجهات القديمة سبحزمة WinUI الحديثة 

أفادت التقارير الفنية الصادرة عن التحديث بأن شركة مايكروسوفت واصلت تحسين التناسق البصري والأداء التشغيلي بداخل نظام Windows 11، حيث ركز التحديث الجديد على التخلص من بقايا كود الواجهات الكلاسيكية التي تعود لإصدارات ويندوز السابقة مثل Windows 7 وWindows 8.

وأوضحت البيانات البرمجية أن اعتماد حزمة WinUI يهدف إلى توفير استجابة أسرع للواجهات، ودعم أفضل للأوضاع الداكنة (Dark Mode)، إضافة إلى توحيد عناصر التصميم بداخل النوافذ والقوائم الرئيسية المدمجة بالنظام.

المكونات والنوافذ المشمولة بالتحديث البرمجي الجديد 

ذكرت المصادر التقنية أن التحديث شمل إعادة تصميم عدد من النوافذ ولوحات التحكم الأساسية، ومن بينها شاشات إدارة المهام، ومربع الحوار الخاص بخصائص النظام، وبعض المكونات المدمجة بداخل لوحة التحكم التقليدية (Control Panel) لتحويلها إلى واجهة الإعدادات الحديثة (Settings).

وأضافت أن هذا الانتقال يضمن تقليل استهلاك الموارد وتحسين الأداء العام للأجهزة، لاسيما عند التعامل مع الشاشات ذات الدقة العالية والتفاعل المباشر مع اللمس، مع الحفاظ على استقرار النظام ومنع التعارضات البرمجية.
 

جدول الطرح والتوافر للمستخدمين حول العالم 

أشارت مايكروسوفت إلى أن هذه التحديثات أصبحت متاحة تدريجياً لمشتركي برنامج الاختباريين "ويندوز إنسايدر" (Windows Insider) للتحقق من الاستقرار التشغيلي، تمهيداً لإدراجها بداخل التحديثات الرئيسية القادمة لجميع مستخدمي Windows 11 حول العالم.

وتستمر الشركة في خطتها الشاملة لحديث كافة الأكواد المتبقية بداخل النظام، بهدف تقديم تجربة استخدام موحدة وعصرية عبر جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة المعتمدة.

Microsoft مايكروسوفت Windows 11

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