بتجيلي في الحلم حزينة.. انهيار أسرة المسنة المقـ..تولة لسرقتها بشبين الكوم

تشهد اليوم محافظة المنوفية أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة مسنة أثناء نومها لسرقتها بعد احالته لجنايات محكمة شبين الكوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية اخطار يفيد بوقوع جريمة قتل مسنة داخل مسكنها في شبين الكوم بعد سرقة مبلغ مالي وموبايل زراير، وتم عرضها على الطب الشرعي، وتم ضبط المتهم بقتلها واحالته للنيابة العامة وبعدها احالته لجنايات محكمة شبين الكوم.

واليوم من أمام المحكمة وقبل الجلسة الأولى شهدت شبين الكوم حالة انهيار لأسرة المجني عليها، حيث قالت اسرتها إنهم تفاجاوا بخبر وفاتها متسائلين من فعل هذا بسيدة مسنة على مشارف الموت.

وقالت ابنتها بالدموع انها لا تتحمل فراق امها ولا تتحمل وجودها داخل المنزل الذي قتلت فيه امها.

واكملت حديثها بأنهم 4 بنات بالإضافة إلى سالم اخيها الأكبر من ذوي الهمم وكان يتواجد دائماً مع والدتها بعد زواج البنات، وطالبت باعدام المتهم.

واضافت ابنة أخرى ان من عثر على والدتها هو سالم شقيقها وقالت انه اتصل بها فجراً، وقال لها نصاً " امك ماتت" لكن رغم ذلك لم تصدقه، ووصلت للمنزل وجدت امها في أرضية الغرفة غارقة في دمها، وتواصلنا مع رجال الأمن والاسعاف مؤكدين اننا وجدناها على هذه الحالة

وبالتحريات تم القبض على المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة لسرقتها وبالفعل تمكن من سرقة مبلغ مالي وموبايل.