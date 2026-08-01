لو عامل دايت.. طريقة عمل كوسة بالبشاميل لايت

تعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات اللذيذة والمميزة، ويمكن تحضير كوسة بالبشاميل لايت بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير كوسة بالبشاميل لايت

كيلو شرائح طولية رفيعة

للبشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 – 4 ملعقة كبيرة دقيق حبوب كاملة

3 كوب شوربة دجاج

3 كوب لبن خالي الدسم

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

الحشو

½ كيلو لحم مفروم

1 كوب بصل مفروم

1 كوب جزر مبشور

½ كوب كرفس مبشور

ملح وفلفل و7 بهارات

طريقة تحضير كوسة بالبشاميل لايت

للبشاميل:

في طاسة على النار ضعي المكونات تدريجيًا وتقلب للحصول على البشاميل.

للحشو:

في طاسة على النار توضع المكونات تدريجيا وتقلب للحصول على حشو البشاميل.

في بايركس توضع المكونات للحصول على بشاميل الكوسة.

يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي وتقدم الكوسة