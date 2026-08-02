قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها
إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج
«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد
لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز
موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة
محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. اليوم
تأييد الحبس 6 أشهر على البلوجر «بطة ضياء» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
ضبط قضايا عُملة بقيمة 7 ملايين جنيه .. وهذه عقوبة الجريمة طبقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول يوم عمل .. سعر أقل دولار اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أدني دولار في مواجهة الجنيه؛ مع مستهل معاملات اليوم الأحد 2-8-2026 داخل البنوك المصرية وذلك لليوم الثالث علي التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار 

ووصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50,4 جنيه للشراء و 50.5 جنيها جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار

سعر الدولار 

وسجلت تعاملات الدولار ثابتا من دون تغيير على مستوى البنوك المصرية من آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

مواعيد عمل البنوك

وتعود البنوك المصرية لعملها صباح اليوم بعد انتهاء الراحة الأسبوعية المقررة في يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيه للشراء و 51.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 50,4 جنيه للشراء و 50.5 جنيها جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و 51.1 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.05 جنيه للشراء و 51.15 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 51.12 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.1 جنيه للشراء و 51.2 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، ميد بنك، المصرف المتحد، قناة السويس".

البنك المركزي

أصول البنوك

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% علي أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري أقل سعر دولار أعلي دولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

كليات تنتظرك في تنسيق 2026

لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

غرق بمطروح

بالأسماء | مصرع شابين غرقًا بمطروح.. واستمرار البحث عن ثالث

حملات رقابية بالغربية

تحرير 138 محضرًا للمخابز المخالفة بحملات مكثفة في الغربية .. صور

بالصور

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد