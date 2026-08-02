في أول يوم عمل .. سعر أقل دولار اليوم

استقر سعر أدني دولار في مواجهة الجنيه؛ مع مستهل معاملات اليوم الأحد 2-8-2026 داخل البنوك المصرية وذلك لليوم الثالث علي التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

ووصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50,4 جنيه للشراء و 50.5 جنيها جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار

وسجلت تعاملات الدولار ثابتا من دون تغيير على مستوى البنوك المصرية من آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

مواعيد عمل البنوك

وتعود البنوك المصرية لعملها صباح اليوم بعد انتهاء الراحة الأسبوعية المقررة في يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيه للشراء و 51.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 50,4 جنيه للشراء و 50.5 جنيها جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و 51.1 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.05 جنيه للشراء و 51.15 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 51.12 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.1 جنيه للشراء و 51.2 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، ميد بنك، المصرف المتحد، قناة السويس".

أصول البنوك

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% علي أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.