5 أبراج ترى الهدايا أفضل لغة للحب.. هل برجك بينها؟

لا تُعد الهدايا مجرد أشياء تُقدم في المناسبات، بل يراها كثيرون وسيلة للتعبير عن الاهتمام والمحبة، وبينما تختلف طرق الأشخاص في استقبالها، يعتقد محبو الأبراج أن بعض المواليد يقدرون الهدايا أكثر من غيرهم، خاصة عندما تحمل لمسة شخصية أو معنى عاطفيًا.

وفيما يلي أبرز الأبراج التي تعشق الهدايا، وفقًا لما نشره موقع Times of India.

برج الثور

يحب مولود برج الثور الهدايا العملية والأنيقة التي تدوم لفترة طويلة، ويفضل القطع ذات الجودة العالية، مثل العطور الراقية، والإكسسوارات أو المجوهرات البسيطة، كما قد يسعده عشاء في مطعم فاخر، إذ يهتم بالتفاصيل التي تعكس الاهتمام أكثر من كثرة الهدايا.

برج الأسد

يعشق مولود برج الأسد المفاجآت والهدايا التي تجعله يشعر بالتميز، ويميل إلى كل ما هو أنيق ولافت للنظر، مثل الساعات الفاخرة، أو الحقائب المميزة، أو حضور فعالية أو حفل يترك لديه ذكرى لا تُنسى.

برج الميزان

يعرف مولود برج الميزان بذوقه الرفيع، لذلك يفضل الهدايا التي تجمع بين الجمال والأناقة، مثل قطع الديكور، أو الكتب المتعلقة بالفنون والموضة، أو مستحضرات العناية الفاخرة، فطريقة تقديم الهدية لا تقل أهمية لديه عن الهدية نفسها.

برج القوس

يميل مولود برج القوس إلى الهدايا التي تمنحه تجربة جديدة أو مغامرة مختلفة، لذلك قد تكون رحلة قصيرة، أو أدوات للسفر، أو كتابًا عن الاستكشاف وتطوير الذات، من أكثر الهدايا التي تسعده.

برج الحوت

يضع مولود برج الحوت القيمة العاطفية في المقام الأول، لذلك يفضل الهدايا التي تحمل ذكرى أو رسالة خاصة، مثل هدية مصنوعة يدويًا، أو خطاب مكتوب بخط اليد، أو عمل فني يعبر عن مشاعر صادقة، فهذه التفاصيل البسيطة تترك لديه أثرًا كبيرًا.

تنويه: تعتمد موضوعات الأبراج على المعتقدات الفلكية وتُقدم لأغراض الترفيه فقط، ولا توجد أدلة علمية تثبت وجود علاقة بين البرج الفلكي وسمات الشخصية أو التفضيلات.