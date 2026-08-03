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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار عمليات الإطفاء الجوي لغابات اليونان.. ووفاة 5 أشخاص

حرائق
حرائق
محمد على

استأنفت طائرات إخماد الحرائق عملياتها في اليونان اليوم الاثنين بعد انحسار الرياح، لتنضم إلى مئات رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق متعددة أودت بحياة خمسة أشخاص حتى الآن، حسبما أفادت إدارة الإطفاء.

تواجه اليونان، التي نجت إلى حد كبير من الحرائق الكبيرة في بداية الصيف على عكس فرنسا وإسبانيا، أسبوعًا ثانيًا على التوالي من حرائق الغابات التي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الشجرية والزراعية.

وقال متحدث باسم الإدارة: "نواجه اليوم ثلاث جبهات صعبة: بساثا، وكريو بيجادي، وكانديلي"، في إشارة إلى المناطق الواقعة بين 45 و70 كيلومترًا (30-45 ميلًا) غرب أثينا.

سمحت الرياح الخفيفة باستئناف عمليات مكافحة الحرائق الجوية فجر الاثنين، حيث انضمت تسع طائرات إطفاء إلى تسع مروحيات ونحو 450 رجل إطفاء يكافحون النيران في منطقتي بيوتيا وأتيكا، وفقًا لما أفادت به إدارة الإطفاء.

في الأيام الأخيرة، تسببت رياح بلغت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة في منع الطائرات من التحليق لأسباب تتعلق بالسلامة، مما أعاق جهود مكافحة الحرائق.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء جديدة صباح الاثنين في قرى بالقرب من كانديلي، على بعد حوالي 45 كيلومترًا غرب العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الحماية المدنية اليونانية.

ويوم الأحد، اصطدمت مروحيتان من طراز بيل أثناء قيامهما بعمليات إطفاء بالقرب من بساثا، ما أسفر عن مقتل طيار دنماركي ومساعد طيار يوناني كانا على متن إحدى المروحيتين.

وجاءت وفاتهم بعد وفاة ثلاثة من رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي .

اليونان فرنسا وإسبانيا الحرائق رجال الإطفاء حرائق متعددة

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