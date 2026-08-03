المشدد 5 سنوات للمتهم بالمشاركة في أحداث عنف عابدين

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، المتهم عبد الرحمن كامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاشتراك في أحداث عنف عابدين في القضية رقم 699 لسنة 2015 جنايات عابدين، وألزمت المحكمة المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية وأمكرت بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.