ماذا تفعل بعد توقف الزلزال.. الصليب الأحمر يجيب

أثار حدوث الزلزال، الليلة الماضية، حالة كبيرة من القلق بين رواد السوشيال ميديا خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ ومفزع.

ويعرف الكثير من الاشخاص أن هناك قواعد للحماية أثناء الزلزال ولكن هل تعلم أنه يجب عليك فعله بعض الإجراءات بعد الانتهاء من الزلزال.

ووفقا لموقع الصليب الأحمر نرصد أهم التعليمات التي يجب اتباعها بعد توقف الزلزال.



توقع حدوث هزات ارتدادية فغالباً ما تتبع الزلازل الرئيسية هزات ارتدادية أقل قوة لكنها قد تتسبب في إلحاق أضرار إضافية بالمباني المتضررة مسبقاً.



افحص نفسك ومن حولك

تحقق من وجود إصابات وقدم الإسعافات الأولية الأساسية إذا لزم الأمر و لا تحرك المصابين إصابات خطيرة إلا إذا كانوا في خطر مباشر.

افحص منزلك والمرافق

ابحث عن علامات تسرب الغاز (إذا شممت رائحة غاز، أغلق المحبس الرئيسي فوراً وغادر المكان).



تحقق من الأضرار التي لحقت بالكهرباء ومواسير المياه.



ابتعد عن المباني المتضررة ولا تدخلها إلا بعد فحصها من قبل الجهات المختصة.



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