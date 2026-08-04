بعد تصدره التريند.. طريقة عمل تاكو الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

تصدر تاكوز الفراخ تريند وصفات الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح من أكثر الوجبات التي يقبل على تحضيرها عشاق الأكلات السريعة، بفضل مذاقه المميز وسهولة تنويع حشواته. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة تمنحك نتيجة لا تقل عن المطاعم.

المكونات

- 500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.

- 8 أرغفة تاكو أو تورتيلا صغيرة.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة كمون.

- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- عصير نصف ليمونة.

للتقديم

- خس مقطع.

- طماطم مكعبات.

- جبنة شيدر مبشورة.

- شرائح بصل.

- صوص رانش أو صوص الثومية أو جوانكامولي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1. تخلط شرائح الدجاج مع الزيت وعصير الليمون والبابريكا والكمون والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل، ثم تترك لمدة 30 دقيقة.

2. تشوى في مقلاة ساخنة حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.

3. تسخن أرغفة التاكو أو التورتيلا لبضع ثوان على المقلاة.

4. تحشى بالدجاج، ثم يضاف الخس والطماطم والبصل والجبنة.

5. يوزع الصوص المفضل، ثم يقدم التاكو ساخنا مع البطاطس المقلية أو السلطة.

وللحصول على مذاق أقرب إلى المطاعم، يمكن إضافة شرائح الفلفل الملون المشوح مع الدجاج، مع تقديم التاكو فور تحضيره للحفاظ على قرمشة الخبز وطراوة الحشوة.