قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: المستفيدون من منظومة الدعم الجديدة سيحصلون على مبالغ مالية أكبر من الحالية
خلال حرب لبنان.. متحدث الجيش الإسرائيلي يكشف عن إصابته باضطراب ما بعد الصدمة
ما المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟.. 7 حقائق للمهمومين
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان
ضمن مشروع قطار التنمية بـ 500 كم.. تشغيل 4 رحلات يوميا على خط "القنطرة شرق - بئر العبد"
الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد انكسار الموجة الحارة
إنتاج السيارات البريطانية يتراجع 7.5%
بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟
براتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية في القطاعين العام قدم الآن
لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. لا تفرط فيها لـ5 أسباب
أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدره التريند.. طريقة عمل تاكو الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

تاكوز الفراخ
تاكوز الفراخ
ريهام قدري

تصدر تاكوز الفراخ تريند وصفات الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح من أكثر الوجبات التي يقبل على تحضيرها عشاق الأكلات السريعة، بفضل مذاقه المميز وسهولة تنويع حشواته. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة تمنحك نتيجة لا تقل عن المطاعم.

المكونات

- 500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.
- 8 أرغفة تاكو أو تورتيلا صغيرة.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عصير نصف ليمونة.

للتقديم

- خس مقطع.
- طماطم مكعبات.
- جبنة شيدر مبشورة.
- شرائح بصل.
- صوص رانش أو صوص الثومية أو جوانكامولي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1. تخلط شرائح الدجاج مع الزيت وعصير الليمون والبابريكا والكمون والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل، ثم تترك لمدة 30 دقيقة.
2. تشوى في مقلاة ساخنة حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.
3. تسخن أرغفة التاكو أو التورتيلا لبضع ثوان على المقلاة.
4. تحشى بالدجاج، ثم يضاف الخس والطماطم والبصل والجبنة.
5. يوزع الصوص المفضل، ثم يقدم التاكو ساخنا مع البطاطس المقلية أو السلطة.

وللحصول على مذاق أقرب إلى المطاعم، يمكن إضافة شرائح الفلفل الملون المشوح مع الدجاج، مع تقديم التاكو فور تحضيره للحفاظ على قرمشة الخبز وطراوة الحشوة.

تاكو تاكو الفراخ طريقة عمل تاكو الفراخ التاكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز

رئيس جامعة بورسعيد: نضع جميع إمكانات الجامعة لدعم الجامعة الأهلية.. والطالب المستفيد الأول

مديرية العمل ببني سويف

مديرية العمل ببني سويف توفر 895 فرصة عمل و297 عقدًا بالخارج خلال يوليو

محافظ الوادي الجديد

موجز أخبار الوادي الجديد| اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. والمحافظ تلتقي قيادات المرور والحماية المدنية الجدد

بالصور

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
طفل البلكونة

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد