أطعمة ومشروبات تدعم الأعصاب وتساعد على مواجهة التوتر.. تعرف عليها

تفرض ضغوط الحياة اليومية على كثير من الأشخاص الشعور بالتوتر والإجهاد، وهو ما قد ينعكس على الحالة المزاجية، ومستوى التركيز، وجودة النوم، ورغم أن التغذية لا تُعد بديلًا للعلاج أو الوسائل الأساسية لإدارة الضغوط، فإن اختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة قد يساعد في تعزيز صحة الجهاز العصبي ودعم قدرة الجسم على التعامل مع التوتر.

وتشير دراسات وتوصيات غذائية إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم وفيتامينات B، إلى جانب أحماض أوميجا 3 والبروبيوتيك، تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ والأعصاب، خاصة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

الأسماك الدهنية

تأتي أسماك السلمون والماكريل والسردين في مقدمة الأطعمة المفيدة للجهاز العصبي، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساعد في دعم وظائف المخ، كما ترتبط بالحفاظ على صحة القلب وتقليل استجابة الجسم للضغوط.

الموز

يعد الموز خيارًا مناسبًا لمن يشعرون بالإجهاد، إذ يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، وهي عناصر تساهم في دعم الأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى توفير طاقة سريعة للجسم.

المكسرات

يساعد تناول حفنة من اللوز أو الجوز أو الفستق على إمداد الجسم بالدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم، وهي مكونات تدعم استقرار مستويات الطاقة وتعزز وظائف الجهاز العصبي.

الزبادي والكفير

يلعب توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء دورًا مهمًا في الصحة العامة، لذلك قد يساهم تناول الزبادي الطبيعي أو الكفير في دعم صحة الجهاز الهضمي، وهو ما قد ينعكس بصورة إيجابية على الحالة النفسية.

الخضراوات الورقية

توفر الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والجرجير والبروكلي، كميات جيدة من المغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران يرتبطان بدعم صحة الأعصاب والمساعدة في الحفاظ على التوازن النفسي.

البيض

يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة وفيتامينات B، التي تدخل في تكوين النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج ودعم وظائف الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن يساهم تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة في تحسين الحالة المزاجية، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، مع ضرورة عدم الإفراط في تناولها.

مشروبات قد تساعد على الاسترخاء

يمكن أن تمنح بعض المشروبات شعورًا بالهدوء، خاصة عند تناولها ضمن نمط حياة صحي، ومن أبرزها:

شاي البابونج.

الحليب الدافئ.

مشروب النعناع.

الماء، إذ إن الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على الحد من الشعور بالإرهاق وضعف التركيز.

ماذا يفضل تجنبه؟

ينصح الخبراء بالحد من المشروبات الغنية بالكافيين، خاصة في ساعات المساء، لتجنب اضطرابات النوم، كما يُفضل تقليل تناول المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة، لأنها قد تؤدي إلى تقلبات في مستويات الطاقة وتزيد الشعور بالإجهاد.

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا استمر التوتر لفترة طويلة أو صاحبه اضطراب في النوم، أو فقدان للشهية، أو صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية، فمن الضروري استشارة الطبيب، للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية أو نفسية تحتاج إلى تقييم وعلاج متخصص.

ويستند ذلك إلى ما نشره مركز معلومات المنزل والحديقة التابع لجامعة كليمسون الأمريكية (Clemson Cooperative Extension)، إلى جانب مراجعات غذائية صادرة عن Cleveland Clinic وEveryday Health، والتي تشير إلى أن بعض العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم، وأحماض أوميجا 3، وفيتامينات B، والبروبيوتيك، قد تسهم في دعم وظائف الجهاز العصبي وتعزيز قدرة الجسم على التعامل مع الضغوط.