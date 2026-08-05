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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة تكشف أثرًا جانبيًا محتملاً لحقن إنقاص الوزن.. تعرف عليها

دراسة تكشف أثرًا جانبيًا محتملاً لحقن إنقاص الوزن.. تعرف عليها
دراسة تكشف أثرًا جانبيًا محتملاً لحقن إنقاص الوزن.. تعرف عليها
ولاء عادل

أصبحت حقن إنقاص الوزن خيارًا شائعًا لدى كثير من الأشخاص الراغبين في التخلص من السمنة، بفضل قدرتها على المساعدة في فقدان الوزن خلال فترة قصيرة، ومع تزايد الإقبال عليها، يواصل الباحثون دراسة آثارها الجانبية المحتملة، والتي قد لا تقتصر على أعراض الجهاز الهضمي، بل تمتد في بعض الحالات إلى تساقط الشعر، خاصة لدى النساء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، أظهرت دراسة حديثة أن بعض أدوية إنقاص الوزن قد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بتساقط الشعر مقارنة بغيرها، مع الإشارة إلى أن هذا الخطر يظل منخفضًا بشكل عام، وأن معظم الحالات تكون مؤقتة وقابلة للتحسن بعد معالجة الأسباب المرتبطة بها.

ما العلاقة بين فقدان الوزن وتساقط الشعر؟

يرى الباحثون أن تساقط الشعر قد يكون نتيجة لفقدان الوزن السريع أكثر من كونه أثرًا مباشرًا للحقن نفسها، إذ يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في الوزن خلال فترة قصيرة إلى استهلاك مخزون الجسم من بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامينات متعددة، وهي عناصر تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر ونموه.

هل تختلف المخاطر بين أنواع الحقن؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بتساقط الشعر تختلف باختلاف نوع حقنة إنقاص الوزن المستخدمة، وهو ما يؤكد أهمية اختيار العلاج المناسب تحت إشراف الطبيب، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي مع تساقط الشعر أو يعانون من اضطرابات هرمونية أو أمراض الغدة الدرقية.

هل يعود الشعر للنمو مرة أخرى؟

يؤكد أطباء الجلدية أن تساقط الشعر المصاحب لفقدان الوزن السريع يكون غالبًا مؤقتًا، حيث تدخل بصيلات الشعر في مرحلة راحة نتيجة التغيرات التي يتعرض لها الجسم، ثم تستأنف دورة نموها تدريجيًا بعد استقرار الوزن وتحسن التغذية، لذلك لا يعني تساقط الشعر بالضرورة حدوث صلع دائم.

الفئات الأكثر عرضة

قد ترتفع احتمالات الإصابة بهذه المشكلة لدى الأشخاص الذين يفقدون أوزانهم بمعدل سريع، أو يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى من لديهم تاريخ سابق مع تساقط الشعر أو مشكلات بالغدة الدرقية أو اضطرابات هرمونية.

نصائح لتقليل خطر تساقط الشعر

يوصي الخبراء بعدم إيقاف حقن إنقاص الوزن من تلقاء النفس عند ملاحظة تساقط الشعر، بل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب. كما ينصحون بالاهتمام بتناول البروتين بكميات كافية، والحصول على احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، واتباع نظام غذائي متوازن، لأن الحفاظ على التغذية السليمة يعد من أهم العوامل التي تقلل احتمالات تساقط الشعر أثناء رحلة إنقاص الوزن.

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