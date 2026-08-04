بمشاركة طلاب جامعة بنها.. ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بجامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية التي نظمتها جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، بمشاركة عدد من طلاب الجامعة، في إطار دعم التعاون الأكاديمي والانفتاح على الجامعات العالمية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المدارس الصيفية الدولية تعد من المبادرات المهمة التي تعزز آفاق التعاون بين جامعة بنها والجامعات الأجنبية، وتسهم في دعم التبادل الثقافي والعلمي، بما ينعكس إيجابا على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وإعدادهم للمنافسة في بيئة تعليمية دولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن فعاليات المدرسة الصيفية شهدت مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من جامعات عالمية مرموقة، الذين قدموا محاضرات علمية متخصصة في عدد من المجالات، إلى جانب تنظيم أنشطة علمية وثقافية متنوعة، واختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات المشاركة للطلاب.

وضمت قائمة الطلاب المشاركين: زينة وليد العمراوي، وعبد الرحمن أحمد، ونجلاء شوقي عبد العاطي، وإبراهيم عصام الدسوقي، وشهد ربيع من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ولي لي رضا محمد من كلية العلوم، وريتاج محمود حسني، وعمر عاطف عبد الستار من كلية الهندسة ببنها.