قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
إصابة 38 عاملا بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة طلاب جامعة بنها.. ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بجامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية التي نظمتها جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، بمشاركة عدد من طلاب الجامعة، في إطار دعم التعاون الأكاديمي والانفتاح على الجامعات العالمية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المدارس الصيفية الدولية تعد من المبادرات المهمة التي تعزز آفاق التعاون بين جامعة بنها والجامعات الأجنبية، وتسهم في دعم التبادل الثقافي والعلمي، بما ينعكس إيجابا على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وإعدادهم للمنافسة في بيئة تعليمية دولية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن فعاليات المدرسة الصيفية شهدت مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من جامعات عالمية مرموقة، الذين قدموا محاضرات علمية متخصصة في عدد من المجالات، إلى جانب تنظيم أنشطة علمية وثقافية متنوعة، واختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات المشاركة للطلاب.
وضمت قائمة الطلاب المشاركين: زينة وليد العمراوي، وعبد الرحمن أحمد، ونجلاء شوقي عبد العاطي، وإبراهيم عصام الدسوقي، وشهد ربيع من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ولي لي رضا محمد من كلية العلوم، وريتاج محمود حسني، وعمر عاطف عبد الستار من كلية الهندسة ببنها.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

ترشيحاتنا

حادث ارشيفية

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالعلمين

حادث ارشيفية

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالعلمين

الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية

رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة: تفوق طلابنا نتيجة عمل منظم وتوجيهات قيادات الأزهر |شاهد

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد