أحمد حسن: الزمالك أبرم تسوية مع بارون أوشينج ولا توجد مشكلة في رحيله

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تطور جديد في ملف المحترف البوركيني بارون أوشينج .

وكتب احمد حسن عبر حسابه على "فيسبوك": "الزمالك أبرم تسوية مع بارون أوشينج خاصة برحيله ولا توجد مشكلة في الأمر".



تواصل أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك إلقاء ظلالها على استعدادات الفريق، إذ يرتبط قرار إيقاف القيد بثلاث قضايا، منها قضيتان تتعلقان بمستحقات مالية، إلى جانب عقوبة تأديبية.

وتتمثل القضيتان الماليتان في نزاع مع نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن مستحقات صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، وأخرى مع نادي آيك السويدي تتعلق بمستحقات انتقال عمر فرج.

ويواجه الزمالك عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لمدة فترتي تسجيل، وهي عقوبة مستقلة وغير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية.