هاني سعيد: بيراميدز يواجه ريزا سبور في ختام معسكر تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الفريق سيختتم مبارياته التحضيرية في معسكر تركيا بمواجهة قوية تجمعه أمام نظيره نادي ريزا سبور التركي.

وأوضح المدير الرياضي أن المباراة ستقام في الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد مدينة ريزا التركية وستكون ختام معسكر تركيا بعد 3 مباريات قوية أخرى أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي.

وأشار هاني سعيد إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر مدينة أرضروم التركية التي أقام بها الفريق معسكره الخارجي، وسينتقل إلى مدينة ريزا التركية، التي تبعد حوالي 250 كيلو مترا ومطلة على البحر الأسود، على أن يخوض تدريباته هناك حتى موعد اللقاء الودي الرابع، وبعدها تغادر البعثة مباشرة عائدة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي.

ويخوض اليوم فريق نادي بيراميدز ثالث مبارياته الودية في معسكر الإعداد المقام بمدينة أزضروم التركية عندما بواجه نظيره العربي الكويتي.

ويلتقي بيراميدز مع العربي الكويتي في الرابعة والربع مساء اليوم على ملاعب مدينة أرضروم التركية التي يقيم بها السماوي معسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.