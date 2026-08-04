تختار ايه .. جيلي اي اكس 2 إم دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي اي اكس 2 إم دونج فنج بوكس 330 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج بوكس 330 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها

Alarm/Anti-Theft System، وبها Xenon Headlights .

محرك دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج بوكس 330 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 31.4 كيلووات/ساعة، وبها قوة 94 حصان، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 330 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

دونج فنج بوكس 330 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس 330 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصر بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس 330 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصر بسعر 870 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تنتج سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 395 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .