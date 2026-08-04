استدعاء جديد يضرب شاحنات تويوتا بسبب عيب في الوسائد الهوائية

كشفت شركة "تويوتا" عن استدعاء سلامة يطال 4118 وسادة هوائية جانبية مخصصة لقطع الغيار والخدمة، جرى بيعها كقطع بديلة لشاحنات “تاكوما” و"توندرا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعامل مع مكونات خارجية تم تركيبها لاحقًا بعد الحوادث أو أعمال الصيانة الميدانية، حيث لا تشمل الحملة الوسائد الهوائية الأصلية التي أُنتجت بها الشاحنات داخل المصنع مباشرة.

تفاصيل العيوب المصنعية في وسائد جويسون

ترتكز حملة الاستدعاء على وسائد هوائية جانبية صُنعت بوساطة شركة (Joyson Safety Systems) خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى ديسمبر 2025.

وتتراوح المشكلات التقنية بين عدم تثبيت أجزاء الوسادة بالشكل الصحيح على دعامات التركيب، أو عدم طي الأنسجة بالأسلوب المعتمد؛ مما قد يعيق انتفاخ الوسادة بالمسار المطلوب أثناء الحوادث الجانبية أو حالات الانقلاب، ويرفع من احتمال إصابة الركاب.

الطرازات المشمولة وإجراءات الصيانة المجانية

يتوزع الاستدعاء على 2381 وحدة بديلة مخصصة لشاحنات تاكوما لموديلات الأعوام من 2016 إلى 2023، إضافة إلى 1737 وحدة لشاحنات توندرا لموديلات الأعوام من 2014 إلى 2021.

وأضحت تويوتا أن المالكين الذين لم يستبدلوا الوسائد الهوائية الأصلية لشاحناتهم غير معنيين بهذا الفحص. وتتولى مراكز الصيانة المعتمدة معاينة الشاحنات المشتبه بتركيب هذه القطع لها واستبدال المكونات مجانًا، مع البدء في إرسال الإخطارات للمالكين بحلول شهر سبتمبر 2026.