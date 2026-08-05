استدعاء 96 سيارة أودي Q5 لهذا السبب ؟

أعلنت شركة أودي عن أطلاق استدعاء لعدد من سياراتها وصل إلي 96 سيارة من طراز أودي Q5 موديل 2025، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية .

استدعاء 96 سيارة أودي Q5

- أهمية استدعاء سيارات أودي Q5 :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- سبب استدعاء سيارات أودي Q5 :

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 96 سيارة أودي Q5 موديل 2025،وذلك بسبب خلل في شداد حزام الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى ارتخائه بعد تفعيله، مما يقلل من فعالية الحماية ويزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

استدعاء 96 سيارة أودي Q5

دعت وزارة التجارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات :

تأسيس شركة "هورش" الأولى بواسطة أوجست هورش في عام 1899 بمدينة كولونيا، وخروج هورش من شركته الأولى بعد خلافات، ليقوم بتأسيس شركته الثانية عام 1909 والتي سماها "أودي" (الترجمة اللاتينية لكلمة هورش التي تعني "استمع").

استدعاء 96 سيارة أودي Q5

وفي عام 1932 اندمجت أودي مع ثلاث شركات ألمانية أخرى لتشكيل مجموعة "أوتو يونيون" (Auto Union)، وتم اختيار الحلقات الأربع الشهيرة في الشعار لتزيين السيارات رمزاً لهذه الشركات الأربع المتحدة.

استدعاء 96 سيارة أودي Q5

وفي الستينات استحوذت مجموعة فولكس فاجن على شركة أوتو يونيون في عام 1964 وبدء إحياء اسم أودي لطرازات ما بعد الحرب عام 1965، واندمجت الشركة لاحقاً مع شركة "إن إس يو" عام 1969 لتستقر على الهيكل المعروف اليوم باسم Audi AG تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن.