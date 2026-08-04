سامو زين: حفلتا الساحل كانتا «برايفيت» وما أثير حولهما غير دقيق

كشف الفنان سامو زين، حقيقة الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن حفلتيه في الساحل الشمالي كانتا حفلتين «برايفيت»، نافياً ما تردد بشأن الواقعة: « أنا مبسوط جداً إني كنت عملت حفلة في الساحل وكنت سعيد إن أول حفلات الصيف دي تكون هناك، الحفلة برايفيت يعني الحفلتين دول كانوا برايفيت».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنه تعامل مع الموقف بروح مرحة، ورأى أن الفكرة بدت لطيفة بالنسبة إليه، لذلك قرر أن يتصالح مع نفسه بدلاً من الانشغال بما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: «لا فالمهم إيه، فلقيت أنا لقيت الموضوع بقى شكله لطيف جداً، فحببت إني يعني أتصالح مع نفسي أكتر وأكون أنا طبيعي مع نفسي فأنا أعمل ده مع نفسي على طول».

وأردف، أنه قرر إزالة الأشخاص من الصورة، قائلاً: «فحببت إني أشيل كل الناس فقلت بقى كدا كدا جمهوري معايا فخليني بقى من غير الناس ونكون مع الرملة كدا والجو».

وواصل الفنان حديثه معرباً عن إعجابه بمدينة العلمين، وقال: «في أحلى من الرملة يا أستاذة بسمة بتاعت العلمين؟ مفيش منها أحلى منها في الدنيا دي كلها»، مضيفاً: «فقلت مع نفسي كدا أتصور معاها ولقيت الصدى ده».