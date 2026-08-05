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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2026.. آخر موعد للتقديم والشروط والراتب

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2026.. آخر موعد للتقديم والشروط والراتب
وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2026.. آخر موعد للتقديم والشروط والراتب
عبد الفتاح تركي

يواصل الباحثون عن فرص العمل في المؤسسات الدولية تكثيف عمليات البحث عن وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالتزامن مع إعلان السفارة فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة في مجال المساعدين الإداريين، والتي تستهدف المتقدمين المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، مع تقديم راتب سنوي يبلغ 518.838 جنيه، بما يعادل راتبا شهريا يتخطى 43 ألف جنيه، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم 8 سبتمبر 2026، وفقا للإعلان الصادر عن السفارة.

ما آخر موعد للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة استمرار استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة حتى يوم 8 سبتمبر 2026، داعية الراغبين في التقديم إلى استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان إدراج طلباتهم ضمن إجراءات التقييم الخاصة بالوظائف المعلنة.

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السفارة الأمريكية بالقاهرة

ما طبيعة وظائف المساعد الإداري بالسفارة الأمريكية؟

أوضحت السفارة الأمريكية أن الموظف الذي يشغل وظيفة المساعد الإداري يتولى إدارة المكتب وتقديم الدعم الإداري لرئيس المكتب وجميع العاملين، مع الإشراف على تنظيم سير العمل اليومي، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وإدارة المكاتبات والملفات، بما يضمن تنفيذ المهام اليومية بكفاءة ووفقا للإجراءات المعمول بها داخل المكتب.

ويحصل شاغل الوظيفة على راتب سنوي يبلغ 518.838 جنيها، وهو ما يعادل راتبا شهريا يتخطى 43 ألف جنيه، وفقا لما أعلنته السفارة ضمن تفاصيل الوظيفة.

ما شروط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

حددت السفارة الأمريكية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، وجاءت على النحو الآتي:

  • أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
  • القدرة على الحصول على تصريح أمني وتصريح طبي والحفاظ عليهما.
  • اجتياز التحقيق الأمني، مع إمكانية طلب إجراء كشف طبي قبل التعيين.
  • القدرة على مباشرة العمل خلال المدة التي تحددها السفارة بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة.

وتؤكد السفارة أن استيفاء هذه المتطلبات يعد من الشروط الأساسية لاستكمال إجراءات التعيين للمرشحين المقبولين.

ما مسؤوليات وظائف السفارة الأمريكية؟

تشمل المهام والمسؤوليات الوظيفية للمساعد الإداري عددا من الاختصاصات اليومية التي تضمن استمرار سير العمل داخل المكتب، وتتمثل في:

  • تقديم الدعم الإداري لرئيس المكتب.
  • تنظيم الأعمال اليومية وإدارة المكتب.
  • التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل المكتب وخارجه.
  • متابعة المراسلات والملفات والاجتماعات.
  • ضمان استمرار سير العمل بكفاءة وفقا لسياسات وإجراءات المكتب.

وتستهدف هذه المهام دعم الأداء الإداري ورفع كفاءة العمل بما يتوافق مع متطلبات الوظيفة داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة.

السفارة الأمريكية بالقاهرة

كيف يمكن التقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

دعت السفارة الأمريكية بالقاهرة جميع الراغبين في التقديم إلى استكمال طلبات التوظيف عبر الموقع الرسمي للسفارة قبل انتهاء فترة التقديم، مع ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة حتى يكون الطلب مكتملا وقابلا للمراجعة.

كما شددت السفارة على أهمية الالتزام بموعد غلق باب التقديم، حيث لن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات التوظيف، لذلك ينصح المتقدمون بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل وتجهيز المستندات المطلوبة قبل يوم 8 سبتمبر 2026.

وظائف

لماذا تحظى وظائف السفارة الأمريكية باهتمام الباحثين عن العمل؟

تستقطب الوظائف التي تعلنها السفارة الأمريكية بالقاهرة اهتمامًا واسعًا من الباحثين عن فرص العمل، نظرا لما توفره من بيئة عمل احترافية ورواتب تنافسية، إلى جانب وضوح متطلبات التقديم والمهام الوظيفية المعلنة، وهو ما يجعلها من أكثر الوظائف التي تشهد معدلات بحث مرتفعة خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التقديم على الوظائف الجديدة.

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