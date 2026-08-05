التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2026.. الرابط والخطوات والشروط

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن رابط وخطوات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، بما يتيح للمستفيدين الانضمام إلى المنظومة والاستفادة من الخدمات الصحية التي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، إلى جانب عدد من الخدمات الطبية الأخرى التي توفرها المنظومة للمشتركين.

وتعد خدمة التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل من أكثر الخدمات الحكومية التي تشهد معدلات بحث مرتفعة، حيث تتيح للمواطنين إتمام جزء كبير من إجراءات التسجيل إلكترونيا، مع استكمال الخطوات المطلوبة في وحدات الرعاية الصحية ومكاتب خدمة العملاء وفقا للضوابط المنظمة للاشتراك في المنظومة.

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ما شروط التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل؟

حددت الجهات المختصة عددا من الشروط التي يجب توافرها عند التقدم للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان استكمال إجراءات التسجيل بصورة صحيحة، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم للخدمة مصري الجنسية، ويمتلك بطاقة رقم قومي سارية داخل محافظات التطبيق.

لا يمكن التسجيل لمن سبق تسجيلهم مسبقا ضمن المنظومة.

في حال وجود بيانات غير مكتملة، يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب خدمة عملاء لاستكمالها، ثم استكمال إجراءات التسجيل من خلال المكتب.

يحق لرب الأسرة اختيار أقرب وحدة رعاية صحية، مع استلام كارت التأمين الصحي الشامل بعد اكتمال التسجيل.

التوجه إلى الوحدة الطبية التي تم اختيارها لإجراء الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي.

بالنسبة للمواطنين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، يتوجب عليهم سداد الاشتراكات بعد استكمال بيانات الدخل في مكتب خدمة العملاء لاستخراج بطاقة التأمين الصحي.

وتضمن هذه الشروط تنظيم عملية الاشتراك، مع التأكد من اكتمال البيانات الخاصة بالمستفيدين قبل الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

ما المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي الشامل؟

يتطلب التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، حتى يتمكن المواطن من استكمال إجراءات الاشتراك، وتشمل المستندات الآتية:

صورة الرقم القومي للعائل سارية من الوجهين.

صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة سارية من الوجهين.

شهادة ميلاد مميكنة للأبناء القاصرين تحت سن 15 سنة.

قيد عائلي، إن تطلب الأمر.

صورة وثيقة الزواج المميكنة.

ويجب أن تكون جميع المستندات واضحة وسارية، حتى لا تتعرض إجراءات التسجيل للتأخير أو الحاجة إلى استكمال بيانات إضافية.

ما مستندات إثبات الدخل المطلوبة؟

يتعين على بعض الفئات تقديم مستندات خاصة بإثبات الدخل وفقا لطبيعة العمل، وجاءت المستندات المطلوبة على النحو الآتي:

مفردات مرتب للموظف.

طابعة تأميني من التأمينات الاجتماعية لجميع الحالات.

بيان بالمعاش العسكري من القوات المسلحة.

إقرار صاحب العمل بالسداد في حالة الموظف.

إقرار ضريبي من مصلحة الضرائب في حالة العمالة الحرة.

وتسهم هذه المستندات في استكمال البيانات المالية الخاصة بالمشتركين، بما يتوافق مع الإجراءات المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ما خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل عبر مصر الرقمية؟

أتاحت هيئة التأمين الصحي إمكانية التسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك عبر تنفيذ الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

اختيار خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

اختيار المحافظة وفقا لبيانات الإقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.

استكمال بيانات الأسرة وبيانات المستفيدين الذين تظهر أسماؤهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.

الضغط على زر حفظ لإتمام حفظ البيانات بنجاح.

وبعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، يمكن للمواطن التوجه بعد مرور 48 ساعة إلى وحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها، وذلك لسداد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والاستفادة من مزايا التأمين الصحي الشامل الجديد.

ماذا بعد الانتهاء من التسجيل؟

بعد استكمال خطوات التسجيل، يجب على رب الأسرة التوجه إلى وحدة أو مركز الرعاية الأولية الذي تم اختياره مسبقا، لإجراء الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي، وهو إجراء أساسي قبل بدء الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المنظومة.

كما يحق لرب الأسرة اختيار وحدة الرعاية الأولية الأقرب إلى محل السكن، واستلام كارت التأمين الصحي الشامل الذي يتضمن رقم الملف العائلي، وذلك عقب اكتمال جميع إجراءات التسجيل، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات الصحية التي توفرها المنظومة وفقا للإجراءات المعمول بها.

ما الخدمات التي يوفرها التأمين الصحي الشامل؟

يستفيد المشتركون في منظومة التأمين الصحي الشامل من مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، إلى جانب خدمات صحية أخرى تقدمها المنظومة للمستفيدين بعد استكمال إجراءات التسجيل واستخراج الكارت التأميني، وهو ما يجعل المنظومة إحدى الخدمات الحكومية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على مظلة صحية متكاملة.