إيران: بحثنا مع سلطنة عمان إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن إيران بحثت مع سلطنة عمان إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني: “مسار العبور المحتمل الذي جرى التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني:" التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز لأن فتحه يتطلب إجراءات خاصة".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن عدد من الكيانات الإيرانية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مسار السياسة الأمريكية تجاه طهران، وسط حديث عن جهود تمهد لاتفاق أوسع بين البلدين.

وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن رفعت العقوبات المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.