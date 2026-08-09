احذر.. مشروبات لا يفضل تناولها لمرضى ضغط الدم المرتفع

يتضمن علاج ارتفاع ضغط الدم عادةً مزيجًا من الأدوية والتغييرات الغذائية، ومن التغييرات الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على التحكم في ضغط الدم تجنب أو الحد من المشروبات السكرية والكافيين ، وربما عصير الجريب فروت.

مشروبات لا يفضل تناولها لمرضى ضغط الدم المرتفع

- المشروبات المحلاة بالسكر

تحتوي المشروبات المحلاة بالسكر على سكريات مضافة، أو شراب، أو محليات أخرى غنية بالسعرات الحرارية، تُضاف هذه السكريات أثناء عملية التصنيع لتحسين مذاق المشروب وإطالة مدة صلاحيته، ورغم أنها قد تكون لذيذة، إلا أنها مصدر لسعرات حرارية فارغة.

تشمل الأمثلة الشائعة ما يلي:

مشروب غازي عادي

مشروبات رياضية أو مشروبات طاقة

عصير الليمون

القهوة والشاي المحلى

عصير فواكه غير طبيعي

- الكافيين

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكافيين بشكل حاد أو لفترة قصيرة قد يتسبب في ارتفاع طفيف ومؤقت وقابل للعكس في ضغط الدم، وإن كان ذلك غالبًا ببضعة ملليمترات زئبقية فقط

والخبر السار هو أنه بالنسبة لمعظم الناس، لا يبدو أن أي ارتفاع طفيف وعابر في ضغط الدم مع تناول الكافيين له تأثير طويل الأمد على صحة الأوعية الدموية والقلب، في الواقع، قد يوفر الاستهلاك المعتدل للكافيين آثارًا وقائية للقلب.

المصدر verywellhealth