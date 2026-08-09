قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 9 أغسطس 2026: تقدم مهني

العذراء
العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 

 يُركز هذا اليوم على العلاقات والتعاون. يُمكن تحقيق تقدم أسرع عند التشاور والتنسيق والسماح للآخرين بدعمك بدلاً من تحمل كل شيء بمفردك. في الوقت نفسه، قد يتوقع الناس الوضوح والهيكلية والمساءلة بدلاً من الإجابات السريعة. إنه يوم مناسب لإجراء محادثات عملية، وتخطيط المهام المشتركة، وترتيب التفاصيل العالقة..

توقعات برج العذراء عاطفيا

يُعدّ دعم الزوج أو الشريك من أبرز جوانب اليوم المشرقة. فإذا كنتما ملتزمين، يُمكن للطرف الآخر أن يُساعدكما بنصائح عملية، أو بتقاسم المسؤوليات، أو ببساطة بتسهيل يومكما. كما أن الرومانسية حاضرة أيضاً، لكنها تأتي من خلال لفتات لطيفة بدلاً من لحظات عاطفية مفاجئة. رسالة رقيقة، أو وجبة مشتركة، أو حوار صادق، كلها كفيلة بتقوية علاقتكما.

توقعات برج العذراء الصحية اليوم

تتحسن صحتك النفسية عندما تشعر بالهدوء والنظام في محيطك الراحة، والوجبات المنتظمة، وقضاء أمسية هادئة تساعد على تخفيف التوتر النفسي. كما أن ممارسة التمارين الخفيفة، أو تمارين التمدد، أو المشي لفترة قصيرة يمكن أن تزيد من طاقتك.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

هذا يومٌ واعدٌ للدراسة والتقدم المهني على حدٍ سواء. قد تتطلب الأمور المهنية استجابات سريعة، وتخطيطًا دقيقًا، وجهودًا واضحة، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال، فقد تكون الشراكات أو العروض الجديدة مفيدة، شريطة أن تقرأ التفاصيل بعناية قبل الموافقة. قد ينشغل المحترفون بالاجتماعات، والعروض التقديمية، وإعداد التقارير، والكتابة، أو أعمال التنسيق.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

 يُتيح لك هذا اليوم تحقيق مكاسب من خلال العمل والتواصل وبناء العلاقات والمشاريع الجارية. قد تنفق بعض المال على التزامات اجتماعية أو تخطيط للسفر أو احتياجات متعلقة بالعمل، ولكن ستبقى هذه النفقات تحت السيطرة إذا التزمت بميزانيتك.

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد