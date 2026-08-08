الحكومة ترفع مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة بـ8.5 مليار جنيه في أسبوع

رفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين بقيمة 8.5 مليار جنيه بما يعادل 170.96 مليون دولار وذلك على أساس أسبوعي.

ويستهدف البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 246.5 مليار جنيه بما يعادل4.95 مليار دولار ، مقابل إجمالية تبلغ بقيمة 238 مليار جنيه بما يساوي 4.65 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بمقدار 10مليارات جنيه على أساس أسبوعي.

ووصل حجم طرح أذون الخزانة المخطط بيعه بقيمة 230 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ومن المستهدف طرح أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 110مليار جنيه اعتبارا من غدًا الأحد بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلي أجلي 182 و 364 يومًا يوم الخميس المقبل بقيمة 115 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة 1.5 مليار جنيه و 3 سنوات بقيمة 15 جنيه بقيمة إجمالية 16.5 مليار جنيه.