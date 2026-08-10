الحبس والغرامة عقوبة إتلاف الممتلكات العامة في القانون

فرض قانون العقوبات ، عقوبات رداعة لمواجهة جرائم إتلاف الممتلكات العامة، يأتي ذلك في إطار مواجهة أعمال العنف والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين.

عقوبة إتلاف الممتلكات



في هذا الصدد، نصت المادة 361 من قانون العقوبات، يُعد إتلاف مال الغير عمدًا جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الغرامة المالية. وتزداد العقوبة إذا ترتب على الجريمة إتلاف ممتلكات ذات قيمة كبيرة. وقد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز عامين والغرامة، إذا تجاوزت قيمة التلفيات أو الأضرار الناتجة عن الجريمة 50 ألف جنيه.



كما يعاقب كل من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو يستخدم التهديد لترويع المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.



وتتراوح العقوبة بين سنتين و5 سنوات في حالات معينة

كما شدد القانون العقوبة لتتراوح بين سنتين و5 سنوات في حالات معينة، منها ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو اصطحاب حيوان مفترس، أو استخدام عصي أو مواد حارقة أو أي أدوات من شأنها زيادة خطورة الفعل الإجرامي.