طريقة عمل سلطة باذنجان بالزبادي والثوم.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة باذنجان بالزبادي والثوم، فهي من الأطباق الجانبية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير سلطة باذنجان بالزبادي والثوم



● باذنجان مكعبات مقلية

● زبادي

● طحينة

● خل

● عصير ليمون

● ثوم

● ملح وفلفل أسود

● زيت زيتون

● بقدونس مفروم

● خبز شامي محمص

طريقة تحضير سلطة باذنجان بالزبادي والثوم



يخلط الباذنجان المقلي مع البقدونس

يخلط الزبادي والطحينة والخل والملح والفلفل والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون

يضاف الصوص إلى خليط الباذنجان في طبق التقديم ويقدم مع الخبز الشامي المحمص