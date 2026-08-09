انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التصفيات الأولية المركزية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات التي تستهدف اختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة وتأهيلهم للمراحل التالية من المشروع.

ففي محافظة قنا، انطلقت التصفيات بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، للمتسابقين من محافظات قنا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وشهد فعالياتها الدكتور حازم عمر - نائبًا عن اللواء الدكتور المهندس مصطفى سليم الببلاوي - محافظ قنا، واللواء سامي علام - سكرتير عام محافظة قنا، والشيخ محمد زكي يونس - مدير مديرية أوقاف قنا.

وفي محافظة الإسماعيلية، انطلقت التصفيات بمسجد الإسماعيلي الشهير بالمطافي بالإسماعيلية، للمتسابقين من محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك خلال يومي ٩ و١٠ من أغسطس الجاري.

وشهدت فعاليات التصفيات حضور الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والشيخ عبد الخالق محمد عطيفي - مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والشيخ السيد عطية عبد الحق - مدير الإدارات، والشيخ أشرف العدوي - رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، ومفتشي المتابعة بالمديرية، ولفيف من السادة الأئمة والواعظات.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى من الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين القادرين على حمل رسالة القرآن الكريم وأداء تلاوته على الوجه الذي يليق بمكانة كتاب الله تعالى.