رئيس شعبة الدواجن: ارتفاعات الأسعار الأخيرة ليست كبيرة.. وزيادات جديدة متوقعة الفترة المقبلة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن والبيض.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

استمرار توفير الدواجن والبيض

وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة المنتجين واستمرار توفير الدواجن والبيض للمستهلكين في الأسواق.

