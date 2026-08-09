صفقة من العيار الثقيل.. داروين نونيز يقترب من طرابزون سبور

كشفت تقارير صحفية تركية عن توصل نادي طرابزون سبور إلى اتفاق مع الهلال السعودي، من أجل استعارة الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع Haber61 التركي، فإن طرابزون سبور سيدفع 8 ملايين يورو مقابل استعارة داروين نونيز لمدة 10 أشهر.

وأوضح التقرير أن قيمة الإعارة ستُسدد بواقع 800 ألف يورو شهريًا على مدار فترة الإعارة، على أن يتم دفع المبلغ بالتقسيط، وليس دفعة واحدة.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات طرابزون سبور لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، حيث يسعى النادي التركي إلى التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن الصفقة، خاصة مع استكمال الإجراءات الخاصة بإعارة نونيز من الهلال وانتقاله إلى الدوري التركي.

ويُعد داروين نونيز أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي والدولي، ما يجعل انضمامه المحتمل إلى طرابزون سبور صفقة قوية للفريق التركي.