المهمة الأصعب في العراق.. هل تنجح الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة؟.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الحكومة العراقية تمر بمرحلة صعبة، خصوصًا حكومة علي الزيدي، التي وضعت منذ يومها الأول ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد ضمن أولوياتها.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك بوادر ملموسة على الأرض في ملف حصر السلاح، تمثلت في تسليم فصيلين أسلحتهما إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تحركاتها في هذا الملف.

وأضافت أن مصادر من داخل "الإطار التنسيقي" تحدثت إلى "القاهرة الإخبارية" ووسائل إعلام أخرى عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتسليم أي فصيل يرفض تسليم سلاحه، موضحة أن هيئة الحشد الشعبي هي الجهة التي تتولى استلام الأسلحة، باعتبارها هيئة رسمية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي الذي حددته الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة هو 30 سبتمبر، موضحة أن هناك مهلة تسبق هذا الموعد لتسليم أسلحة الفصائل التي ترفض الانخراط في العملية.

وأكدت أن عملية حصر السلاح لا تقتصر على تسليمه فقط، وإنما تشمل توثيق المقار والأسلحة وتخزينها، إلى جانب تنظيم أوضاع العناصر ونقلهم، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تتم بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة وتحت إشرافه المباشر.

القائد العام للقوات المسلحة

وأوضحت أن هيئة الحشد الشعبي هي الجهة الرسمية المعنية باستلام الأسلحة وحصرها وتخزينها، فيما يظل القائد العام للقوات المسلحة صاحب الإشراف الأعلى على العملية، باعتبار أن الهيئة تأتمر بأوامره.