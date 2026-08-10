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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا.. زيادة الميزة التأمينية إلى 230 شهرًا ورفع الحد الأقصى لـ250 ألف جنيه

اجتماع الصندوق التأميني
اجتماع الصندوق التأميني
ايمن رياض

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال خيري محمود أمين السر وعضو مجلس إدارة الصندوق. وذلك لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية للصندوق عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وما أسفرت عنه من زيادات جديدة في المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن نتائج الدراسة الاكتوارية المحايدة أسفرت عن إقرار زيادات تُعد الأكبر في تاريخ صندوق التأمين منذ إنشائه عام 1983، بما يعكس قوة المركز المالي للصندوق وحرص الجامعة على تعظيم المزايا التأمينية المقدمة لأعضائه، وضمان حصول الزملاء المحالين إلى المعاش، والسن القانونية على أكبر ميزة تأمينية ممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي متزامنة مع احتفالات جامعة المنيا باليوبيل الذهبي، وتعكس تقدير الجامعة لعطاء أبنائها ودورهم في مسيرة العمل الأكاديمي والإداري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجمعية العامة أقرت زيادة الميزة التأمينية للصندوق من 180 شهرًا إلى 230 شهرًا، ورفع الحد الأقصى للميزة التأمينية من 210 آلاف جنيه إلى 250 ألف جنيه، إلى جانب رفع الحد الأدنى من 70 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل الأكبر التي يشهدها الصندوق منذ إنشائه، كما تضع الميزة التأمينية لصندوق جامعة المنيا والصناديق المماثلة له.


وشدد الدكتور عصام فرحات على أن إدارة الصندوق تعمل في إطار مؤسسي يتسم بالشفافية والحيادية، ولا يعتمد على المركزية، مؤكدًا أن قنوات التواصل مفتوحة أمام جميع أعضاء الصندوق، وأن كل مقترح أو تساؤل يتم طرحه يحظى بالدراسة والاهتمام، انطلاقًا من الحرص على تحقيق المصلحة العامة وصون حقوق جميع منتسبي الجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة عن قرب افتتاح نادي وكافتيريا مجهزة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلف مركز المؤتمرات بالجامعة، بما يوفر خدمة اجتماعية وترفيهية مناسبة لمنتسبي الجامعة، كما تناول اللقاء التحديات الإدارية الناتجة عن انخفاض أعداد العاملين بالجامعة، والتي تراجعت من نحو 6000 موظف إلى حوالي 2800 موظف، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العاملين وضمان انتظام العمل الأكاديمي والإداري، وحسن سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة.

و أعلن صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لجهودهم وعطائهم ودورهم في دعم مسيرة الجامعة.
 

المنيا جامعة المنيا الصندوق التأمين

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