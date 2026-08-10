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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل «100 يوم صحة» تجوب واحات الوادي الجديد لتقديم خدماتها مجانًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، تنفيذ فعاليات الفرق المتحركة ضمن حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2026، لتقديم حزمة من الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين، بالقرب من أماكن تجمعاتهم بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أن الفرق الطبية المتحركة تستهدف التوسع في إتاحة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع توفير الخدمات والكشوفات والفحوصات التي تقدمها المبادرات الرئاسية بالمجان، ودعوة المواطنين إلى التوجه لأقرب نقطة تمركز والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وتنتشر الفرق المتحركة على مدار الأسبوع في عدد من النقاط بمراكز المحافظة، وفق جدول زمني وفترات عمل محددة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق المختلفة، خاصة المناطق التي تشهد كثافات سكانية أو تحتاج إلى تعزيز الخدمات الطبية المتاحة.


وفي مركز الخارجة، تتواجد الفرق خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بمستشفى الخارجة التخصصي، بينما تستقبل المواطنين خلال الفترة المسائية من 5 مساءً حتى 11 مساءً بحديقة السلام.

وفي مركز الداخلة، تقدم الخدمات صباحًا بالإدارة الزراعية بموط، ومساءً بطريق الممشى بموط، فيما تتواجد الفرق بمركز بلاط صباحًا بمركز شباب تنيدة، ومساءً بمسجد تنيدة الكبير.

كما تشمل خطة الانتشار مركز باريس، حيث تتواجد الفرق خلال الفترة الصباحية بمركز شباب باريس، وفي الفترة المسائية بمنطقة المثلث، بينما تشمل مركز الفرافرة من خلال الوحدة المحلية لقرى الكفاح خلال الفترة الصباحية، ومركز شباب الفتح خلال الفترة المسائية.

وتستهدف حملة «100 يوم صحة» تعزيز مظلة الرعاية الصحية والوقائية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية، مع التأكيد على أهمية المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفرق الطبية بالمواقع المحددة.

يأتي الفاعلية في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، وإتاحة الخدمات الطبية المجانية بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد

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