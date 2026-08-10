فتح: إسرائيل لا تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق

قال منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سيختار الدعاية الانتخابية على حساب الشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أنه لا يصدق، بصفته فلسطينيًا، أن هناك خلافًا حقيقيًا بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، خاصة مع نتنياهو.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو كان في واشنطن منذ أيام قليلة والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تؤدي «مهمة وظيفية» في منطقة الشرق الأوسط بدعم من الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح منذر الحايك أن نتنياهو لا يريد الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، مؤكدًا أنه لم ينفذ المرحلة الأولى أساسًا، والتي يتصدرها الانسحاب من «الخط الأصفر».

وتابع، أن هناك انتخابات في أكتوبر المقبل، وأن نتنياهو يدرك تمامًا أنه مرتبط بشكل كامل باليمين المتطرف، ممثلًا في سموتريتش وبن غفير، مشيرًا، إلى أن كليهما كانت له مصلحة لدى نتنياهو، بعدما كانا مهمشين في السياسة الإسرائيلية، موضحًا أن نتنياهو، بعد تشكيل الحكومة، منحهما وزارات مهمة، بينها وزارة الأمن ووزارة المالية، إلى جانب وزارات لها علاقة بالاستيطان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أن القضية الفلسطينية تمر حاليًا بمرحلة حرجة، مشددًا على أن الفلسطينيين لا يصدقون ما يحدث على الأرض، ولا حتى التصريحات الإعلامية، ولذلك لم يكن رد نتنياهو مفاجئًا لهم، بينما يعتقد أن الوسطاء هم من تفاجأوا بهذا الرد.

وذكر، أن هناك علاقة وطيدة وتنسيقًا كاملًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تطبيق المرحلة الثانية، أو الاكتفاء بتطبيق بعض النقاط الصغيرة المرتبطة ببناء بعض المنازل المتنقلة في مدينة رفح.

