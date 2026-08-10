مراجعة تكشف نقاط قوة وضعف Dell XPS 13 الجديد بسعر 700 دولار

نشرت مجلة "إنجادجيت" مراجعة موسعة لجهاز Dell XPS 13 الجديد لعام 2026، الذي يأتي بسعر منافس يبدأ من 700 دولار لمواجهة MacBook Neo، لكن المراجعة حذرت من أن النسخة الأساسية المزودة بـ8 جيجابايت من الذاكرة قد لا تكون كافية لتجربة سلسة مع نظام Windows 11 .

تصميم أخف وزنًا وشاشة أسرع

أشارت المراجعة إلى أن الجهاز الجديد هو الأخف والأرق ضمن سلسلة XPS، بوزن 2.2 رطل (نحو 998 جرامًا) وسمك 12.7 ملم، مع هيكل معدني يخلو من الارتخاء . ورغم أن جودة التصميم أقل فخامة من الطرازات السابقة، إلا أنها تنافس MacBook Neo، مع ميزة إضافية هي شاشة 1440 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، مقارنة بـ60 هرتز في منافستها .

معالج أبطأ ومشكلة في لوحة اللمس

ذكرت المراجعة أن المعالج Intel Core 5 320 أبطأ بشكل ملحوظ من معالجات الأجيال السابقة من XPS 13، حيث تفوقت عليه طرازات 2024 المزودة بمعالجات Intel Core Ultra 7 أو Snapdragon X Elite بفارق كبير في اختبارات الأداء .

كما انتقدت لوحة اللمس الميكانيكية، معتبرة أنها خطوة إلى الوراء مقارنة بلوحات اللمس اللمسية في الطرازات السابقة، حيث أن الثلث العلوي منها لا يستجيب للنقر .

ذاكرة 8 جيجابايت: تجربة "مقبولة بصعوبة"

كانت الذاكرة محور النقد الأكبر، حيث أفاد الكاتب أن استخدام نظام Windows 11 مع 8 جيجابايت من الذاكرة هو تجربة "مقبولة" لكنها مليئة بالتلعثم، إذ يستهلك النظام نحو 80% من الذاكرة فور الإقلاع، وتصل إلى 95% عند فتح متصفح وتطبيقات، مما يسبب تأخيرات تصل إلى 30 ثانية في بعض التطبيقات .

وأكد أن هذه الذاكرة غير قابلة للترقية، وهو ما يجعل التوصية الأساسية هي دفع 200 دولار إضافي للحصول على نسخة 16 جيجابايت .

مقارنة مع MacBook Neo

أوضحت المراجعة أن XPS 13 يتفوق على MacBook Neo ببعض المزايا، مثل توفير مساحة تخزين تبدأ من 512 جيجابايت (مقابل 256 جيجابايت)، وشاشة 120 هرتز، ومنفذي USB-C موزعين على جانبي الجهاز، مع بقاء ميزة سماعة الرأس في MacBook Neo .

لكن أداء المعالج كان أسرع في جهاز آبل، كما أن عمر البطارية الذي بلغ 15 ساعة و56 دقيقة كان جيدًا، لكنه أقل من نسخة Snapdragon السابقة التي تجاوزت 18 ساعة .

التوصية بالنسخة الأعلى ذاكرة

خلصت المراجعة إلى أن الجهاز يمثل استجابة سريعة من Dell لمنافسة MacBook Neo، لكن نسخة الـ8 جيجابايت لا تُنصح بها لأي مستخدم يتجاوز الاستخدام الأساسي، مع توصية قوية بشراء النسخة بـ16 جيجابايت بسعر 900 دولار، والتي تقدم أداءً أفضل بكثير وتظل تحت حاجز الألف دولار .

وأشادت المراجعة بسرعة استجابة Dell للمنافسة، متوقعة أن تستمر السلسلة في التطور لتقديم توازن أفضل بين السعر والأداء في المستقبل .