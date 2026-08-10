برلمانية: توجيهات الرئيس لضبط السوق العقاري تعزز الحماية للمواطنين وتدعم الاستثمار

أشادت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم وضبط السوق العقاري، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وضمان التزام الشركات العقارية بتنفيذ تعاقداتها ومواعيد التسليم المتفق عليها.

ضبط السوق العقاري

وقالت الشيمي إن ضبط السوق العقاري يستهدف وضع قواعد واضحة تحقق التوازن بين حقوق المواطن والمطور العقاري والدولة، مشيرة إلى أن وجود إطار قانوني وتنظيمي أكثر انضباطًا للسوق من شأنه تعزيز الثقة في القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة.

وأضافت أن التوجيهات الرئاسية بمراجعة المشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين تمثل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين وأموالهم محل اهتمام ومتابعة من الدولة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الشفافية والالتزام والجدية في تنفيذ المشروعات.

تنظيم السوق العقاري

وأكدت النائبة رانيا الشيمي أن تنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو حماية المواطن، ودعم المطورين الملتزمين، ورفع كفاءة القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.