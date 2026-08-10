محمد رمضان يشعل الأجواء في الساحل"أعملها إزاي دي"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد أثناء تجوله فى مراسى بالساحل الشمالى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر الجمهور يلتف حول محمد رمضان لالتقاط الصور التذكارية معة وسط أجواء من التفاعل مع الجمهور، علي أنغام أغنيته الجديدة «حبيبى أنا من غيرك.

وعلق محمد رمضان على الفيديو ،قائلا: «أسمع إن فى نجوم بتمشى بالجولف عادى فى مراسى.. أعملها إزاى دى؟

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جماهيري ضخم في العلمين يوم 14 أغسطس، في ليلة استثنائية تجمع الآلاف من جمهوره في أجواء مليئة بالحماس والطاقة والاحتفال.

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية، في عرض يجمع بين الموسيقى والاستعراض وأجواء الصيف المميزة.

أحدث أغاني محمد رمضان

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية.