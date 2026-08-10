سنجاب وصقر وكلب .. تربية الحيوانات عشق يتملك ميدو الصياد | تفاصيل

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" علي شاشة قناة الحياة "ميدو"، أحد أشهر مربي الحيوانات والصقور في مصر.

وحكي ميدو عن طفولته قائلاً: "والدتي قالت لي يا انت يا التعبان في البيت.. قلت لها خلاص التعبان.. قمت سايب البيت وماشي"، واصفاً ذلك بـ "أقوى عقاب في العالم.. عقاب صياد".

واستعرض ميدو معلومات عن عالم الحيوانات: "الجوارح لهم طاقة عالية و80 في المئة من طاقتها في عينيها"، و*"السنجاب الطائر بيعمل زي الباراشوت بينط من على الشجر"*.

كما كشف عن مقتنياته النادرة قائلاً: "الشبكة دي بتوصل طولها لـ 9 متر ونص"، وعن هدية زوجته: "مراتك جابت لك عرسة هدية في عيد الحب" ليرد: "عرسة هولندي.. أليف معاك ويحبك وياكل من ايدك".

واختتم بعرض قطة نادرة قائلاً: "ولا حتشوفها.. مفيش غيرها في مصر.. المفروض أطول من كده مرة ونص".

الحلقة تأتي ضمن إطار البرنامج الإنساني الذي يسلط الضوء على القضايا المجتمعية والنماذج المختلفة من المجتمع وتذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة