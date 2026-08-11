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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلسال الدم.. إحالة أوراق سائق للمفتي أنهى حياة عامل بالمعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، إحالة سائق قتل جاره لوجود خلافات ثأرية وعداوة بين المتهم وأهل المجنى عليه لقتل شقيقته فى المعصرة، لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.


صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحمن. ا»، 26 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بقتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه يوسف محمود بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقداً وغلاً إثر خصومة ثأرية بيت النية وفكر بروية لم يجد لغايته سبيلاً إلا قتلاً غدراً فأعد لذلك مخططاً إجرامياً واستهله بتجهيز السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامات التالية، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبة عياراً نارياً فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.


وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر (طلقتين) مما يستعملان على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.


قال الشاهد الأول أحمد محمد، 50 سنة، عامل، جار المجني عليه، إنه وحال سيره بالطريق العام متجهاً لمسكنه أبصر وقوف المتوفي  يوسف محمود المجني عليه، رفقة المتهم وبدلوفه بداخل مسكنه تناهي لسمعه صوت انفجار وبالتوجه لتفقد الأمر أبصر المتوفي  مسجى عليه أرضاً وينزف دماً من رأسه ولم يبصر تواجد المتهم وأضاف بوجود خلافات تأريه فيما بين المتهم واهلية المتوفي وانتهي باتهامه للمتهم بقتل المتوفى.


وأضاف الشاهد الثاني عبد الرحمن محمود، 31 سنة، محامي إنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه أبلغ هاتفياً بحدوث وفاة شقيقه المتوفي يوسف محمود على إثر إصابته بطلق ناري وبالتوجه لمكان تواجد الجثمان بمحل الواقعة تقابل مع الشاهد الأول وأفاد له بإبصاره للمتوفي واقفاً رفقة المتهم بالطريق العام وعقب ان دلف المسكنه تناهي لمسعه صوت انفجار وأبصر المتوفي مسجى عليه أرضاً، وأضاف بوجود خلافات تأريه فيما بين أهليته وأهلية المتهم وذلك لقيام أحد أقاربه بقتل شقيق المتهم حرر عنها محضر جنح المعصرة، وعزى قصد المتهم من إرتكابه للواقعة قتل شقيقه المتوفي .


وأكد الرائد شرطة أحمد عبد الحي عبد الحليم الدالي، ضابط المباحث بقسم شرطة حلوان، أن تحرياته السرية دلته لوجود خلافات ثأرية سابقه فيما بين المتوفي وبين المتهم وذلك لقيام أحد أهلية المتوفي بقتل شقيق المتهم على إثرها عقد المتهم النية والعزم على الخلاص من المتوفي واعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخيرة وبتاريخ الواقعة توجه المقابلة المتوفي بزعم حل الخلاف فيما بينهما وبالوصول وبالتقابل مع المتوفي أطلق صوبه عياراً نارياً برأسه وعزى قصده من ارتكابه للواقعة قتله ، وبتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو خلافات ثأرية محاكمة سائق عامل ثأر

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