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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتنظيم العمل ومنع المخالفات.. القانون يحدد بيانات ترخيص المحال العامة

محال عامة
محال عامة
أميرة خلف

وضع قانون المحال العامة ، عدة ضوابط واضحة لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المحال.

وحدد القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها ترخيص المحل، وفي مقدمتها نوع النشاط ومواعيد الفتح والغلق، بما يسهم في إحكام الرقابة ومنع المخالفات وتحقيق الانضباط داخل الأنشطة التجارية.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة :

1. نوع النشاط.

2. اسم المرخص له.

3. المدير المسئول، إن وجد.

4. المساحة المرخص بها.

5. مواعيد مزاولة النشاط.

6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

منح تصاريح مؤقتة للمحال

 

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح.

 وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

قانون المحال العامة الأنشطة التجارية ترخيص المحل

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