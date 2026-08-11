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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من يتحمل تكلفة التخلص منها؟.. القانون يحسم مسؤولية مخلفات البناء والهدم

مخلفات
مخلفات
أميرة خلف

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية التعامل مع مخلفات البناء والهدم.

و وضع القانون ضوابط واضحة لجمعها ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة، بما يمنع إلقاءها بشكل عشوائي ويحافظ على البيئة والمظهر الحضاري. 

كما حدد القانون الجهات والأشخاص الملزمين بتحمل تكاليف التعامل مع هذه المخلفات وفقًا لطبيعة النشاط والجهة المتسببة فيها.

مراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من المخلفات

في هذا الصدد، نص القانون على أن يقوم جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.

كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .

وطبقا للقانون، تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .

و  يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .


و يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز .

المخلفات قانون تنظيم إدارة المخلفا الترخيص تراخيص الهدم البناء

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