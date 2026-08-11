سيارات عائلية 2026 كهربائية في السوق المحلي

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا اي في 3، وجيلي EX5 EM-i، وفورثينج تي 5 ، وام جى 4، ودفسك اي 5 بلس .

كيا اي في 3 موديل 2026

تستمد سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 81.4 كليووات/ساعة، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

قوة سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تصل إلي 201 حصان، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتتسارع 0-100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وبها قوة 168 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

يمكن لسيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 129 بالاعتماد علي البطارية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 494 ألف جنيه .