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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية حقوق دور مايو 2026 بنسبة نجاح 79.50%

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة كلية الحقوق دور مايو للعام الجامعي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 79.50%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتيجة.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة تحرص على سرعة إعلان نتائج الطلاب عقب الانتهاء من أعمال الكنترولات، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه، متمنيًا لأبنائه الطلاب مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية. 

وأوضح بيان النتيجة أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 1179 طالبًا وطالبة، موزعين على أقسام وشُعب الكلية المختلفة، وجاءت النتائج وفقًا للتقديرات كالتالي:

ممتاز مع مرتبة الشرف: 29 طالبًا.

جيد جدًا: 146 طالبًا.

جيد: 737 طالبًا.

مقبول: 267 طالبًا. 

كما بلغ إجمالي الطلاب 1034 طالبًا بالانتظام، و72 طالبًا بالانتساب الموجه، و8 طلاب بالانتساب العادي، و65 طالبًا بشعبة اللغة الإنجليزية. 

ومن جانبه، قدم  الدكتور منصور محمد أحمد، عميد كلية الحقوق، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم ، مؤكدًا حرص الكلية على توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب ودعمهم لتحقيق التفوق والتميز. 

وتأتي نتيجة كلية الحقوق في إطار حرص جامعة المنوفية على تطوير منظومة العملية التعليمية والامتحانية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يتواكب مع توجهات الجامعة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في مختلف مراحل العملية التعليمية.

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