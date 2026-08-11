الزمالك يقرر فسخ تعاقده مع سيف جعفر.. واللاعب يطالب بقيمة عقده كاملة.. القصة الكاملة

قرر مسؤولو نادي الزمالك فسخ التعاقد مع سيف جعفر، وخروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، حيث تم استبعاده رسميًا من معسكر الفريق الحالي.

وأكد وكيل سيف جعفر أن اللاعب تم إبلاغه شفهيًا بالاستغناء عنه، مشددًا على أن نادي الزمالك مطالب بإخطار اللاعب ووكيله رسميًا في حال اتخاذ قرار بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وقال وكيل اللاعب: «تم إبلاغ سيف جعفر شفهيًا بالاستغناء عنه، وعلى نادي الزمالك إخطارنا بشكل رسمي بفسخ التعاقد من طرف واحد».

وأوضح وكيل سيف جعفر أن اللاعب سيطالب بالحصول على قيمة عقده كاملة حال فسخ التعاقد، والتي تبلغ نحو 9 ملايين و560 ألف جنيه، خاصة بعد قيده ضمن القائمة الأولى للفريق.

ومن جانبه، علق فاروق جعفر، والد اللاعب، على قرار الزمالك، قائلًا: «الزمالك يعاني من إيقاف القيد وفي أمسّ الحاجة لكل لاعب.. ما المنطق من الاستغناء عن لاعب مقيد بالفعل في هذا التوقيت؟».

وأضاف: «فسخ العقد من طرف واحد يعني أن النادي ملزم بدفع جميع مستحقات اللاعب المالية»



