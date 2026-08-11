الهرمونات بتأثر إزاى على الدورة الشهرية .. اعرفي التفاصيل

ترغب الكثير من النساء في معرفة علاقة الهرمونات بالدورة الشهرية حيث ترتبط بالعديد من التغيرات التي تحدث خلال هذه الفترة.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم علاقة الهرمونات بالدورة الشهرية.



قد تؤدي المشاكل الصحية المرتبطة بالهرمونات إلى تغيير لون وملمس دم الحيض، وخاصة خلال الدورة الشهرية الطبيعية.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS): هي حالة تؤثر على مستويات الهرمونات لدى النساء، حيث تُخلّ بالتوازن بين هرمونات الإستروجين والبروجسترون والتستوستيرون وقد تُسبب هذه المتلازمة عدم انتظام الدورة الشهرية أو تأخرها، مما يؤدي إلى دم داكن اللون ومؤكسد نتيجة تراكم بطانة الرحم لفترة طويلة وتشمل الأعراض الأخرى نمو الشعر الزائد، وزيادة الوزن، وظهور حب الشباب .



مرحلة ما قبل انقطاع الطمث: هي المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث و تؤدي التغيرات في مستويات هرمون الإستروجين خلال هذه الفترة إلى تغيرات في الدورة الشهرية وقد ينتج عن هذه التغيرات الهرمونية دم حيض بني أو أحمر داك و قد تلاحظين أيضاً غزارة أو خفة في غزارة الدورة الشهرية، أو زيادة في التبقيع، أو دورات أقصر أو أطول من المعتاد ، إذا أصبح النزيف غير منتظم أو غزيراً بشكل غير طبيعي خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، فمن المهم إجراء فحص للكشف عن الأورام الحميدة أو تضخم الخلايا.



انخفاض هرمون الإستروجين: قد يؤثر انخفاض مستوى هرمون الإستروجين على لون وملمس دم الحيض . في بعض الأحيان، قد يُسبب ذلك إفرازات سوداء أو وردية اللون بينما يؤدي انخفاض مستوى الإستروجين بحد ذاته إلى نزيف خفيف أو تنقيط، فإن الإفرازات السوداء هنا غالباً ما تكون نتيجة لتأخر خروج الدم. تشمل الأسباب الشائعة لانخفاض مستوى هرمون الإستروجين انقطاع الطمث، وممارسة الرياضة بكثرة، أو استخدام بعض وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل اللولب الرحمي.