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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير فلسطيني : إسرائيل تسعى لتغيير جغرافيا الضفة الغربية

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية إن ما يقوم به المستوطنين ليس بمعزل عن الحكومة الإسرائيلية؛ فهناك تناغم كامل ما بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، وهم جزء من الحكومة الإسرائيلية، بدليل أن هؤلاء المستوطنين تم تسليحهم بعتاد ثقيل ليقوموا بعمليات منظمة ضد التجمعات الفلسطينية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الاستيطان الرعوي الذي يطل في السنوات الأخيرة، والذي يضيّق الخناق على الفلسطينيين، فلو تجولت في الضفة الغربية، تجد أن المواشي التي يمتلكها المستوطنون تحاصر بيوت الفلسطينيين، والهدف من ذلك هو التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل من أماكن سكنهم.

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوّض كل المساعي التي تهدف إلى حل الدولتين، ويتحدث دائمًا ويلوح بأنه سيقوم بالضم، ما يجري على أرض الواقع هو ضم.

وأكد أن إسرائيل، وبشكل واضح، تعمل على تغيير الجغرافيا الفلسطينية، وبالتالي نزع الطابع العسكري عن الحكم في الضفة الغربية وتحويلها إلى حكم مدني تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح أن الحكم العسكري في الأراضي المحتلة تنظمه قواعد القانون الدولي، والدولة المحتلة لا يحق لها إجراء أي تغييرات على المنطقة أو أي تحسينات إلا لخدمة السكان المحليين، وهم السكان الفلسطينيون.

وتابع: "من يتحرك ويتجول في الضفة الغربية يرى حجم الاستيطان والتسارع الاستيطاني الذي يتم في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى فرض أمر واقع وتغيير الجغرافيا الفلسطينية، وبالتالي عدم قيام دولة فلسطينية".
 

الاحتلال اسرائيل الضفة الغربية الضفة غزة

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