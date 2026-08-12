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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاء مشترك لمحافظى أسوان وقنا..وورشة عمل لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق:  11/8/2026 أحداث متنوعة

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء أستاذ دكتور مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا، وذلك بديوان عام محافظة أسوان على هامش ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتنمية الموارد الذاتية المحلية، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين محافظتي أسوان وقنا.

بحث سبل التعاون المشترك بين محافظتى أسوان وقنا

وشهد اللقاء بحث ومناقشة سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظتي أسوان وقنا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

تبادل التجارب والخبرات 

تناول اللقاء أهمية الإستفادة من التجارب والخبرات الناجحة التي تم تنفيذها في كلتا المحافظتين، والعمل على تبادل الرؤى والأفكار بشأن آليات تطوير الأداء المحلي، بما يحقق أفضل إستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، ويدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7069462

جهود متنوعة 

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا، فى فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وآليات تنفيذ اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المعدلة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وحضر فعاليات ورشة العمل أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، والدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة نائب محافظ الوادى الجديد.

كما شارك فى ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسى وبناء القدرات. 

https://www.elbalad.news/7069682

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