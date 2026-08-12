اقتصاد أوروبا تحت وطأة الحر.. موجات قياسية تهدد النمو في 2026

حذر بنك "تريودوس" الهولندي، من أن موجات الحر والجفاف التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا هذا الصيف، قد تمحو جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026.

وقال البنك، المتخصص في تمويل المشاريع المستدامة بيئياً واجتماعياً في تقرير له، إن الاضطرابات المرتبطة بالحرارة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 1%، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو (208 مليارات دولار) من الخسائر الاقتصادية، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إنتاجية العمال.

وقد تؤدي خسائر إنتاجية العمل وحدها إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنحو 0.6%، في حين يُتوقع أن يتراجع الإنتاج الزراعي بما بين 3% و7%.



وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع قدرة توليد الكهرباء وارتفاع أسعارها، إلى جانب اضطراب حركة الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، ستزيد من حجم الأضرار الاقتصادية.

وتعد فرنسا الأكثر عرضة للتأثر، إذ قد تؤدي موجات الحر المتكررة إلى خفض ناتجها المحلي بنحو 1.4%، بما قد يدفع اقتصادها إلى الانكماش بنسبة 0.6% خلال العام.

كما تواجه إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خسائر اقتصادية كبيرة، بينما يُتوقع أن تكون دول مثل بولندا أقل تأثراً بعدما شهدت عدداً أقل من الأيام شديدة الحرارة.



وفيات في ألمانيا

سجلت ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الوفيات خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد نهاية شهر يونيو الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض عن وفاة نحو 9600 شخص خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وشهدت عدة مناطق ألمانية خلال الأسبوع الأخير من يونيوطقسًا شديد الحرارة، وصلت فيه درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في إجمالي أعداد الوفيات مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وأكدت البيانات أن موجات الحر تمثل خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى مضاعفات خطيرة بسبب الإجهاد الحراري وتأثيرها على وظائف الجسم المختلفة.

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تحذيرات من تداعيات ارتفاع الحرارة

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأوروبية ارتفاعًا متكررًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.

ودعت الجهات الصحية إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية خلال فترات الحر الشديد، ومنها شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وتعكس هذه الوفيات حجم التحديات التي تفرضها موجات الحر المتطرفة على الأنظمة الصحية، حيث أصبحت درجات الحرارة المرتفعة عاملًا مؤثرًا في معدلات الوفاة، ما يدفع الحكومات إلى تعزيز خطط الاستجابة والتوعية لحماية السكان خلال فترات الطقس القاسي.